140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д.39/1
По всем вопросам сотрудничества пишите на почту 9959615@list.ru, и если нас заинтересует ваше предложение мы с Вами свяжемся.
ИП Митрофанов Сергей Валентинович
ИНН 502770871558
ОГРН 305502720100102
р\с 40802810022000006102
в АКБ «Абсолют банк» г. Москва
к\с 30101810500000000976
БИК 044525976
Адрес: 140047 Московская обл., Люберецкий р-н, д. Токарево, ул. Московская, д.107
Факт. адрес: 140070 Московская обл., Люберецкий р-н, пгт Томилино, ул. Гоголя, д.39/1
ОКПО 0145031934
ОКВЭД 36.14
Телефон: +7(925) 106-44-04
Факс: +7(495) 544-59-90