Контакты

Адрес производства:

140070, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д.39/1

Сотрудничество с нами:

По всем вопросам сотрудничества пишите на почту 9959615@list.ru, и если нас заинтересует ваше предложение мы с Вами свяжемся.

Служба доставки:

+7 (925) 282-03-64

Реквизиты:

ИП Митрофанов Сергей Валентинович

ИНН 502770871558

ОГРН 305502720100102

р\с 40802810022000006102

в АКБ «Абсолют банк» г. Москва

к\с 30101810500000000976

БИК 044525976

Адрес: 140047 Московская обл., Люберецкий р-н, д. Токарево, ул. Московская, д.107

Факт. адрес: 140070 Московская обл., Люберецкий р-н, пгт Томилино, ул. Гоголя, д.39/1

ОКПО 0145031934

ОКВЭД 36.14

Телефон: +7(925) 106-44-04

Факс: +7(495) 544-59-90



